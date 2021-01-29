Із давніх-давен вважалося, що дзеркало має магічну силу. Саме тому його часто використовували під час ворожінь і різних ритуалів. Вважається, що дзеркало категорично не можна ставити в спальні, особливо навпроти ліжка. Чому? Всі подробиці дізнайтеся в матеріалі.

Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка?

Дзеркальна поверхня – це винахід злого духа. З його допомогою потойбічні сили можуть заволодіти душею людини, яка спить навпроти.

Під час сну душа людини може виходити з тіла. І якщо дзеркало буде встановлене навпроти, вона може бути затягнута в нього і залишиться навіки в задзеркаллі.

Дзеркало, встановлене навпроти ліжка, може забирати енергію у людини, яка спить. Це згодом призведе до хронічної втоми, недосипання, хвороб і депресії.

Категорично заборонено ставити ліжко навпроти дзеркала, особливо якщо в ньому відображаються кути подружнього ложа. Це спричинить серйозні проблеми в сімейному житті.

Якщо у дзеркалі одночасно відображається ліжко та двері в спальню, це принесе невдачі не тільки в особистому житті, а й у роботі.

Дзеркало, встановлене навпроти ліжка, може вбирати негативну енергію і ділитися нею. Тож якщо раніше подружжя багато сварилося, в майбутньому це стане причиною поганого настрою та самопочуття.

Не варто ставити навпроти ліжка старовинні дзеркала, оскільки вони можуть містити негатив від попередніх власників.

Категорично заборонено ставити дзеркало навпроти ліжка, якщо в кімнаті спить самотня людина. Вважається, що людина, яка відбивається в дзеркалі, ніколи не знайде собі другу половинку. Це ніби подвоює самотність. Подружній парі також варто відмовитися від дзеркала навпроти ліжка. Це призведе до сварок та зрад. Вважається, що у стосунках подружжя буде не дві людини, а чотири.