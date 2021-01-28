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Чи можна фото померлих вішати поруч з фото живих людей

28.01.2021

Втрата близької людини ‒ велике горе. Часом складно пережити утрату. Іноді на це йде дуже багато часу. Часто родичі, щоб впоратися з утратою, вішають на стіни фотографії небіжчика. Але чи можна це робити? Відповідь ви знайдете в нашому матеріалі.

приметы

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Всупереч усталеній думці, зберігати на видному місці фотографії покійних не можна. Вся справа в тому, що вони можуть відбирати позитивну енергетику людини. І тим більше не варто зберігати такі фото поруч із зображеннями живих людей. Тож, якщо у вашій родині сталося горе, слід прибрати фото небіжчика зі стін, тумбочок, столів… Краще перемістити їх в альбом. Там вони не заподіють зла, а ви в будь-який момент зможете їх переглянути і згадати гарні історії з життя людини, якої вже, на жаль, немає серед живих.

Також варто відмовитися від зберігання загальних фотографій із небіжчиком. Краще вирізати живу людину зі знімка з мертвим. Інакше можуть з’явитися проблеми зі здоров’ям. Найкраще місце для зберігання таких фотокарток чорний альбом. Якщо його немає, то можна використовувати папку або коробку. Головне, щоб вона була чорного кольору.

Також існує думка, що фотографії покійного на видному місці потривожать його спокій. А це може притягнути його душу в нашу реальність, не даючи спочинку в загробному житті.

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