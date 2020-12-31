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Сліпа 3 сезон – дивіться на СТБ із 08.01.2021

31.12.2020

Не пропустіть прем’єру нового сезону містичного серіалу – дивіться онлайн Сліпа 3 сезон! 8 січня ви побачите нові історії, які засновані на реальних долях. Неочікуване звільнення з роботи, сварки з нареченим, проблеми в житті, у халепу потрапили близькі люди, а когось зурочили. Тільки Сліпа спроможна відвести біду! Дивіться онлайн новий сезон серіалу Сліпа з 8 січня на СТБ.

Video: Сліпа 3 сезон – дивіться на СТБ із 08.01.2021


Сліпа 3 сезон вже скоро на СТБ. Дивіться трейлер серіалу Сліпа 3 сезон прямо зараз

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