Вишивка ‒ одна з головних складових української культури. З давніх-давен молоді дівчата та жінки вишивали собі одяг, ікони, скатертини… Візерунки, якими майстрині прикрашали свої вироби, часто символізували те чи інше явище або побажання. Існує дуже багато вишивальних прикмет. Детальніше про них читайте в нашому матеріалі.

Вишивка може допомогти виконати бажання. Адже фігури або візерунки, зображені на полотні, щось символізують. Однак варто пам’ятати: щоб бажання збулося, однієї вишивки недостатньо. Потрібно й у житті докласти чимало зусиль.

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Вишивка на заміжжя

Щоб вийти заміж, потрібно вишивати півонії. Картину або серветку із зображенням цих квітів потрібно повісити в кімнаті у батьків.

Для того, щоб скоріше зустріти свою другу половинку, потрібно вишити пару птахів або тварин.

Маки й макові поля (а також квіткові поля) символізують чоловічу силу, а значить, в будинку скоро з’явиться чоловік. А ось поодинокі жіночі портрети не прискорять зустріч із судженим. А, навпаки, відтермінують її.

Вишивка, щоб завагітніти

Якщо ви хочете давно завести дітей, але все ніяк не виходить, вам слід вишити картину із зображенням трьох янголят. Якщо вірити народним прикметам, це працює практично в усіх випадках. А ось щоб швидше завагітніти вдруге, потрібно вишити плюшевого ведмедика.

Вишивка, щоб поліпшити фінансове становище

Для того, щоб скоріше купити своє власне житло, радимо вишити картину із зображенням будинку або млина. А ось для того, щоб якомога швидше купити автомобіль, потрібно вишити зображення будь-якої машини. Нехай навіть й іграшкової.

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Вишивка на здоров’я

Якщо ви дуже довго хворієте й ніяк не можете впоратися з недугою, вам варто вишити журавля. Бажано в парі та на гілці. Персики також є символами здоров’я.

Вишивка на удачу

Для того, щоб змінити роботу або отримати довгоочікуване підвищення, потрібно вишити коня. Золота рибка на картині або серветці допоможе у виконанні найзаповітніших бажань. А вітрильник приверне удачу в справах і будь-яких починаннях. До речі, вишита підкова принесе також багато удачі й везіння.

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Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях. Не пропустіть вже цієї п’ятниці о 16:20 на телеканалі СТБ!

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