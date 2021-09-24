Когда в жизни слишком много сомнений и неопределенностей, на помощь приходит та, кто видит гораздо глубже. Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 20 серия от 24.09.2021 на сайте СТБ – станьте свидетелем новой спасенной судьбы благодаря дару бабушки Любы.

Вера обеспокоена своей личной жизнью, ведь почти полностью уверена: муж изменяет ей. Она настолько любит Олега, что не представляет без него ни дня своей жизни. В 20 серии сериала Слепая 2021 женщина решается узнать правду от знахарки, но до последнего надеется на честность и преданность мужа.

Однако желаемого «не изменяет» от бабушки Любы Вера так и не слышит, а узнает об измене мужа со своей близкой родственницей! Кто именно из ближайших коварно мстит Вере? Будьте первым, кто узнает об этом – смотрите сериал Слепая 4 сезон 20 серия от 24.09.2021!

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