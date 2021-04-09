Сегодня, 9 апреля, в 16:30 состоится показ новых 51–54 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 51–54 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Татьяну вскоре после свадьбы бросил любимый муж Александр. Молодая женщина очень хочет его вернуть. Именно поэтому она едет к слепой провидице бабушке Любе. Но выясняется, что все беды Татьяны от того, что она вышла замуж раньше старшей сестры. Татьяна в шоке, ведь сестры у нее нет и никогда не было! Но Слепая другого мнения. Так существует ли на самом деле старшая сестра Тани? И какой совет бабушки Любы поможет девушке обрести личное счастье?

45-летний Виктор никогда не верил в мистику, поэтому не сразу решился обратиться к Слепой. Но когда странный человек начал ему казаться везде, другого выхода уже не было. Что скрывают родные Виктора в своем прошлом и почему нельзя возвращать подарки – Виктор попытается разобраться благодаря советам слепой провидицы бабушки Любы.

Video: «Слепая»: анонс 51–54 серий от 09.04.2021 Что же будет в 51–54 сериях проекта «Слепая»

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