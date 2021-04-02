Сегодня, 2 апреля, в 16:30 состоится показ новых 49–52 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 49–52 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Татьяна Варвинец очень переживает за свою дочь Светлану. После визита на кладбище и встречи с мужем девушка несколько раз теряла сознание. Татьяна — главный хирург в одной из столичных больниц. Она решает провести обследование девушки, но никаких проблем так и не обнаруживает. Слепая видит, что за Светланой ходит злой дух, который хочет убить девушку. Причину знает муж Татьяны — Антон. Какую страшную тайну скрывает мужчина? Когда нельзя ходить на кладбище? И удастся ли Татьяне спасти дочь?

Мария Остапчук поймала на свадьбе подружки букет невесты. Казалось бы, хороший знак. Или нет? В тот же вечер жених самой Марии попадает к врачу. Слепая предупреждает Марию: если букет принадлежал невесте, которая не любит своего мужа, это может плохо повлиять и на саму Марию. Но девушка не верит, что ее подруга могла выйти замуж без любви. И уже скоро убеждается, что ошибалась, — у подруги есть любовник. Теперь сама Мария не может выйти замуж, пока брак подруги не распадется. Готова ли Маша подтолкнуть подругу к разводу? И сможет ли она после этого сама стать счастливой?

Video: «Слепая»: анонс 49–52 серий Что же будет в 49–52 сериях проекта Слепая

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