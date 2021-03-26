Сегодня, 26 марта, в 16:30 состоится показ новых 45–48 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 45–48 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Муж Кристины, Юрий, не работает и где-то пропадает целыми днями, уверяя, что ищет работу. Кристина обращается к слепой провидице бабушке Любе с вопросом, а не изменяет ли ей любимый. Слепая успокаивает женщину — у Юры никого нет. Но бабушка Люба также просит Кристину не подгонять мужа с поисками работы, ведь он устроится тогда, когда придет время. Но финансовое положение в семье совсем не устраивает Кристину, поэтому она давит на мужчину и тем самым начинает череду судьбоносных событий.

У 30-летней Татьяны и ее мужа нет детей. Женщина очень волнуется из-за этого, ведь давно мечтает стать матерью. В последнее время Татьяне начал являться дух окровавленного 8-летнего мальчика. Она очень боится его и видит в этом недобрый знак. Женщина отправится к Слепой, чтобы выяснить, почему ей постоянно мерещится этот ребенок и как избавиться от видения. И бабушка Люба назовет причину кошмаров – ответ кроется в прошлом Татьяны, которое сама женщина очень хотела бы забыть.

Video: «Слепая»: анонс 45–48 серий Что же будет в 45–48 сериях проекта Слепая

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