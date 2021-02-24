Масленица 2021: гадания на суженого на блинах, по сковороде, на картах

Совсем скоро начнется самый веселый и вкусный праздник 2021 года ㅡ Масленица. В этом году праздник приходится на период с 8 по 14 марта. В это время происходит прощание с зимой и встреча весны. На Масленицу принято проводить различные обряды, ритуалы и, конечно же, гадания на суженого. Издавна молодых девушек интересует, когда они встретят суженого и каким он будет. Есть очень много способов гадания на суженого, однако основные ㅡ это гадание на блинах, по сковороде и на картах. Подробнее читайте в материале.

Гадание на блинах на Масленицу 2021

Во время приготовления блинов на Масленицу можно провести несложное гадание. Девушка ставит сковороду на плиту и спрашивает: «Что ждет меня в будущем?». Каким получится первый блин, такое и будущее ждет. Если края блина ровные ㅡ девушку ждет счастливое замужество, если наоборот ㅡ брак принесет слезы.

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Если блин легко перевернулся ㅡ замужество близко, если пристал ㅡ не стоит ждать брака в течение следующих трех лет.

Не всегда новость о том, что блин подгорел является плохой. Все зависит от того, в каком месте. Если посередине ㅡ жених будет верным, сбоку ㅡ ждите измены.

О том, сколько детей будет в будущем, скажет количество дырочек на блине.

Блин вышел румяным и аппетитным ㅡ будет крепкое здоровье, вялый ㅡ к болезням.

Важна и толщина блина: тонкий ㅡ год пройдет успешно, толстый ㅡ будут трудности.

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Блины принято раздавать прохожим во время Прощеного воскресенья. Чем больше блинов вы раздали, тем больше счастья к вам вернется. Важной приметой во время раздачи блинов есть то, кто первым взял блин. Если женщина ㅡ в будущем ждите дочку, мужчина ㅡ сыночка.

Если у вас уже есть избранник, то о том, какой он человек расскажет начинка блинов. Понаблюдайте за своим любимым, какие блины он предпочитает. Блины с мясом выбирают умные, целеустремленные и заботливые мужчины. Блины со сметаной выбирают весьма чувствительны натуры. Чаще всего они занимаются каким-то видом творчества. С таким человеком будет трудно ужиться активным, энергичным и боевым женщинам. Блины с рыбой выбирают мужчины, у которых есть дух приключений. Им никогда не сидится на одном месте, все время хочется покорять новые высоты. Блины с медом любят романтические натуры. С таким человеком однозначно можно быть уверенной в верности. Если ваш суженый выбрал блинчики с творогом или вареньем, немедленно бегите от него! С таким человеком вы не построите счастья. Такие мужчины есть еще незрелыми и неопытными. Они не смогут ступить и шагу без маминого одобрения.

Гадание на сковороде на Масленицу 2021

Узнать имя суженого поможет обычная сковорода, на которой предварительно пекли блины. Под нее нужно положить пучок соломы и наступить. В шорохе и скрипе соломы навострите уши, сковорода скажет имя вашего будущего жениха. Это может быть созвучие каких-то непонятных звуков. Нужно включить интуицию и, возможно, вы услышите имя, которое уже давно известно вам. Не колебайтесь, скорее идите навстречу своей любви!

Гадание на картах на Масленицу 2021

Достаточно распространенное гадание на Масленицу 2021 на игральные карты. В любой день Масленицы, кроме воскресенья, возьмите новую колоду карт. Извлеките из нее бубнового валета и на ночь положите его под подушку. Ложась спать, скажите трижды такие слова: «Суженый-ряженый приходи ко мне блины есть!». Затем старайтесь как можно быстрее уснуть и представить образ своего суженого. Ночью ждите прихода вашего будущего жениха во сне. Утром никому не рассказывайте о своем сне, но держите его в памяти. Вскоре судьба сведет вас с будущим женихом.

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Больше о приметах и их влиянии на жизнь человека вы узнаете из новых выпусков проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях.

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