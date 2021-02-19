Выбор свадебного платья — дело очень серьезное. Ведь наряд невесты не только позволит женщине быть самой красивой, но и может способствовать долгой и счастливой супружеской жизни. Существует очень много народных примет, связанных с покупкой свадебного платья. Читайте в нашем материале подборку самых правдивых примет о наряде невесты.

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Народные приметы про свадебное платье

Считается, чем длиннее свадебное платье, тем счастливее будет брак.

Не нужно украшать свадебное платье на поясе, это может сулить сложные роды для молодой.

Несколько стежков синими нитками на подоле платья защищают невесту от сглаза и зависти.

Небольшой вышитый цветок любистка на платье убережет от измены мужа.

Во время примерки свадебного наряда не нужно надевать его полностью. Часть наряда должна отсутствовать, иначе свадьба может не состояться.

Нельзя разрешать мерять подругам или сестрам свадебное платье. Это повлечет за собой ссоры и неприятности.

Свадебное платье нельзя продавать или сдавать напрокат. Это может привести к распаду брака.

Платье невесты не должно быть с голыми плечами и глубоким декольте. Иначе невеста пострадает от завистников.

Если свадебное платье порвалось, у невесты будет сердитая свекровь.

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Цвет свадебного платья и народные приметы

Золотистое свадебное платье — залог стабильного финансового положения.

Серебристое платье — ждите скорого расторжения брака.

Розовое платье — залог долгой и счастливой семейной жизни.

Красное платье защитит невесту от порчи.

Фиолетовое свадебное платье — неоднозначный выбор. По одним источникам, он обозначает скоропостижный развод, а по другим – сильную, крепкую любовь и глубокую привязанность супругов друг к другу.

Синее свадебное платье может привести к тому, что один из супругов будет абсолютно безразличен к желаниям и мнению второго.

Голубое платье символизирует чистоту и искренность в отношениях. Брак обещает быть счастливым и крепким.

Наряд бежевого или кремового цвета может быть предвестником супружеской измены и частых ссор.

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Больше о влиянии примет на жизнь вы узнаете по пятницам из новых выпусков проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях.

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