«Слепая»: анонс 10―14 серий

Сегодня, 22 января, в 15:20 состоится показ 10―14 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 10―14 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Незрячая провидица баба Люба обладает мудростью предков и чувствует людей. Она помогает обычным людям побороть отчаяние и найти выход из сложных жизненных ситуаций. Благодаря приметам и особым знаниям она расскажет героям, как защитить от невзгод себя и своих близких. Что стоит дарить, а что ни в коем случае нельзя принимать в подарок, как обращаться с вещами погибших и как защитить себя от темной магии? Каждая из историй проекта «Слепая» основана на реальных событиях.

Смотрите сериал «Слепая» уже сегодня в 15:20 на телеканале СТБ!

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