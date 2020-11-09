Вышивка ‒ одна из главных составляющих украинской культуры. Издревле молодые девушки и женщины вышивали себе одежду, иконы, скатерти… Узоры, которым мастерицы украшали свои изделия, часто символизировали то или иное явление или пожелание. Существует очень много вышивальных примет. Подробнее о них читайте в нашем материале.

Вышивка может помочь каждому исполнить свое желание. Ведь фигуры или узоры, изображенные на полотне, что-то символизируют. Однако стоит помнить: чтобы желание сбылось, одной вышивки недостаточно. Нужно и в жизни приложить немало сил.

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Вышивка на замужество

Чтобы выйти замуж, нужно вышивать пионы. Картину или салфетку с изображением этих цветов нужно повесить в комнате у родителей.

Для того, чтобы поскорее встретить свою вторую половинку, нужно вышить пару птиц или животных.

Маки и маковые поля (а также цветочные поля) символизируют мужскую силу, а значит, в доме скоро появится мужчина. А вот одиночные женские портреты не ускорят встречу с суженым. А, наоборот, отсрочат ее.

Вышивка, чтобы забеременеть

Если вы хотите давно завести детей, но все никак не выходит, вам следует вышить картину с изображением трех ангелочков. Если верить народным приметам, это работает практически во всех случаях. А вот чтобы скорее забеременеть во второй раз, нужно вышить плюшевого мишку.

Вышивка, чтобы улучшить финансовое положение

Для того, чтобы поскорее купить свое собственное жилье, советуем вышить картину с изображением дома или мельницы. А вот для того, чтобы поскорее купить автомобиль, нужно вышить изображение любой машины. Пусть даже и игрушечной.

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Вышивка на здоровье

Если вы очень долго болеете и никак не можете справиться с недугом, вам стоит вышить журавля. Желательно в паре и на ветке. Персики также являются символами здоровья.

Вышивка на удачу

Для того, чтобы сменить работу или получить долгожданное повышение, нужно вышить лошадь. Золотая рыбка на картине или салфетке поможет в исполнении самых заветных желаний. А парусник привлечет удачу в делах и любых начинаниях. Кстати, вышитая подкова принесет также много удачи и везения.

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