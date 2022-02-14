Двоє мешканців селища Степанкове у серіалі Слід 212 серія від 14.02.2022 знаходять в лісовій ямі напівзгорілий труп. Тіло настільки пошкоджене, що криміналісту ОСА вдається встановити лише стать жертви. Там, де було закопано труп, знаходився сторожовий будиночок, а в ньому – справжній вівтар маніяка. Фото молодих дівчат, їхні особисті речі, свічки, а просто посеред кімнати були плями крові та стілець, до якого ймовірно прив’язували жертв.

У серіалі Слід 2022 криміналіст береться за аналіз не лише трупа, а й попелу, який був знайдений під ним. Виявилося, що в ямі був прах ще кількох людей, і найімовірніше це саме дівчата з фотографій. Але хто всі ці жінки? І чому вбивця не спалив до кінця тіло останньої жертви? Розслідувати цю справу візьмуться в ОСА у серіалі Слід 212 серія від 14.02.2022.

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