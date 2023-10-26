Слід: 247 серія дивитись онлайн – 26.10.2023

Слід | 26.10.2023 | 2023

Детектив Слід 2023 серія 247 від 26.10.2023 покаже, до яких наслідків може призвести одна помилка під час виконання робочих обов’язків. Під час затримання банди грабіжників Шаблій змушений був застосувати силу. Відео затримання оприлюднили, і тепер потрібно відбілювати репутацію агентства. У серіалі Слід 2023 до офісу ОСА відправляють знімальну групу, що планує створити фільм про групу. Одна з акторок, що буде втілювати в життя образ пані капітана Червоної, починає вживатися в роль. Вона переодягається в схожий одяг, робить подібну зачіску та активно спостерігає за розслідуванням. І в такому вигляді дівчина відправляється на місце злочину. Навіть не підозрюючи, що на групу чекає засідка. Чи зможуть агенти ОСА вчасно спіймати злочинців та врятувати свою репутацію? Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 247 від 26.10.2023.

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