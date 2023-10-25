Слід: 246 серія дивитись онлайн – 25.10.2023

Слід | 25.10.2023 | 2023

Ви дивитеся онлайн серіал Слід 2023 серія 246 від 25.10.2023 на сайті СТБ!

Неприємна знахідка в лісі – оперативники ОСА натрапили на обвуглене тіло невідомої дівчини. Характер підпалу доводить, що тіло підпалили за допомогою каталізаторів – скло, яке було виявлено біля тіла, було розплавлене. Отже, температура вогню була дуже високою. У 246 серії серіалу Слід також було знайдено відбиток ноги 40 розміру, тоді як жертва носила 37. А сліди волочіння доводять, що дівчину притягнули до лісу. Хто ж наважився на таке звірське вбивство? І ким була жертва? Не пропустіть усі подробиці – дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 246 від 25.10.2023 на сайті СТБ.

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