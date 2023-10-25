Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Серіали
Серіали
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Всі проєкти
ru
Слід

Video: Слід: 245 серія дивитись онлайн - 25.10.2023

Серіал Слід - 245 серія від 25.10.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 245 вже на сайті СТБ
Дивіться також
Слід: 245 серія дивитись онлайн – 25.10.2023
Слід

Слід 2023: 248 серія дивитися онлайн – 26.10.2023

 Слід: 245 серія дивитись онлайн – 25.10.2023
Слід

Слід 2023: 247 серія дивитися онлайн – 26.10.2023

 Слід: 245 серія дивитись онлайн – 25.10.2023
Слід

Слід 2023: 246 серія дивитися онлайн – 25.10.2023

 Слід: 245 серія дивитись онлайн – 25.10.2023
Слід

Слід 2023: 244 серія дивитися онлайн – 24.10.2023

 Слід: 245 серія дивитись онлайн – 25.10.2023
Слід

Слід 2023: 243 серія дивитися онлайн – 24.10.2023

 Слід: 245 серія дивитись онлайн – 25.10.2023
Слід

Слід 2023: 242 серія дивитися онлайн – 23.10.2023
Слід Слід 2023 Слід 2023: 245 серія дивитися онлайн – 25.10.2023
Слід | 25.10.2023 | 2023

В серіалі Слід 2023 серія 245 від 25.10.2023 агенти ОСА будуть шукати винних у подвійному вбивстві. Спершу знаходять тіло молодої дівчини Марини. Її отруїли просто в офісі компанії, де вона працювала. І хоча офіційно Марина ні з ким не зустрічалась, виявилося, що вона була при надії. У серіалі Слід 2023 поліцейські перевіряють різні версії. Тому допити проводили із керівниками Марини та навіть конкурентами їхньої фірми. Під час однієї з розмов стається те, що перевертає весь хід розслідування. Чи зможуть агенти ОСА розплутати клубок інтриг, брехні, кохання й зради? Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 245 від 25.10.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 244 серія

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати