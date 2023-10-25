Слід: 245 серія дивитись онлайн – 25.10.2023

Слід | 25.10.2023 | 2023

В серіалі Слід 2023 серія 245 від 25.10.2023 агенти ОСА будуть шукати винних у подвійному вбивстві. Спершу знаходять тіло молодої дівчини Марини. Її отруїли просто в офісі компанії, де вона працювала. І хоча офіційно Марина ні з ким не зустрічалась, виявилося, що вона була при надії. У серіалі Слід 2023 поліцейські перевіряють різні версії. Тому допити проводили із керівниками Марини та навіть конкурентами їхньої фірми. Під час однієї з розмов стається те, що перевертає весь хід розслідування. Чи зможуть агенти ОСА розплутати клубок інтриг, брехні, кохання й зради? Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 245 від 25.10.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 244 серія