Слід: 242 серія дивитись онлайн – 23.10.2023

Серия 242 | 23.10.2023 | 2023

Агенти ОСА вже готові братися за нові кримінальні ребуси! Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 242 від 23.10.2023 – разом з героями боріться за справедливість.

Сьогодні на агентів чекає непроста справа – вбивство їхньої колеги, слідчої Юлії Рудої. На жінку напали просто в під’їзді житлового будинку! Думка, яка відразу промайнула у головах головних героїв детективу Слід 2023, – причиною злочину могли стати робочі справи Юлії. Ба більше, останніми днями вона активно займалася справою про вбивство громадянина Бельгії Жоржа Мілового. Невже ці справи пов’язані? Не пропустіть продовження розслідування – дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 242 від 23.10.2023 на СТБ!

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