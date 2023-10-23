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Video: Слід: 242 серія дивитись онлайн - 23.10.2023

Серіал Слід - 242 серія від 23.10.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 242 вже на сайті СТБ
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Агенти ОСА вже готові братися за нові кримінальні ребуси! Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 242 від 23.10.2023 – разом з героями боріться за справедливість.

Сьогодні на агентів чекає непроста справа – вбивство їхньої колеги, слідчої Юлії Рудої. На жінку напали просто в під’їзді житлового будинку! Думка, яка відразу промайнула у головах головних героїв детективу Слід 2023, – причиною злочину могли стати робочі справи Юлії. Ба більше, останніми днями вона активно займалася справою про вбивство громадянина Бельгії Жоржа Мілового. Невже ці справи пов’язані? Не пропустіть продовження розслідування – дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 242 від 23.10.2023 на СТБ!

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