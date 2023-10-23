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Слід

Video: Слід: 241 серія дивитись онлайн - 23.10.2023

Серіал Слід - 241 серія від 23.10.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 241 вже на сайті СТБ
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Детективний серіал Слід 2023 серія 241 від 23.10.2023 повертається на екрани телеканалу СТБ! Не пропустіть нові захопливі розслідування Особливої слідчої агенції – спецпідрозділу, який складається з найкращих криміналістів, детективів, балістів та комп’ютерних геніїв.

Ви думали курси по пікапу давно не актуальні? Виявилося, що це зовсім не так! Вони користуються попитом як у чоловіків, так і в жінок. Детективам ОСА доведеться зануритися в цей світ після загибелі одного з таких гуру по звабленню жінок – чоловіка отруїли газом у власній автівці. Чи пов’язана смерть коуча з його діяльністю? Розберуться в ОСА в серіалі Слід 2023 серія 241 від 23.10.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 240 серія

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