Слід: 241 серія дивитись онлайн – 23.10.2023

Серия 241 | 23.10.2023 | 2023

Детективний серіал Слід 2023 серія 241 від 23.10.2023 повертається на екрани телеканалу СТБ! Не пропустіть нові захопливі розслідування Особливої слідчої агенції – спецпідрозділу, який складається з найкращих криміналістів, детективів, балістів та комп’ютерних геніїв.

Ви думали курси по пікапу давно не актуальні? Виявилося, що це зовсім не так! Вони користуються попитом як у чоловіків, так і в жінок. Детективам ОСА доведеться зануритися в цей світ після загибелі одного з таких гуру по звабленню жінок – чоловіка отруїли газом у власній автівці. Чи пов’язана смерть коуча з його діяльністю? Розберуться в ОСА в серіалі Слід 2023 серія 241 від 23.10.2023.

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