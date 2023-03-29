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Слід

Video: Слід: 240 серія дивитись онлайн - 29.03.2023

Серіал Слід - 240 серія від 29.03.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 240 вже на сайті СТБ
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Детективам ОСА доведеться зіткнутися з вкрай незвичайною справою в серіалі Слід 2023 серія 240 від 29.03.2023. Чи зможуть детективи вийти на злочинця, який зробить все, щоб майстерно сховатися від правосуддя?

Під час парубоцької вечірки в сауні вбивають 36-річного Кузьму Мухіча, який за декілька днів мав одружитися. В алкоголь на вечірці хтось підмішав снодійне, через що всі гості Мухіча одночасно заснули. А коли в серіалі Слід прокинулися, то побачили мертвого Кузьму, прив’язаного до стільця.

Мухіча вочевидь катували перед смертю: вбивця відрізав йому язика, підсмажив і засунув йому в рот. Проте навіщо злочинцю знадобилося робити щось подібне? Моторошні подробиці ви дізнаєтесь у серіалі Слід 2023 серія 240 від 29.03.2023.

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