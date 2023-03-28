Слід: 239 серія дивитись онлайн – 28.03.2023

Слід | 28.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн одне з найзаплутаніших розслідувань ОСА в детективному серіалі Слід 2023 серія 239 від 28.03.2023 на сайті СТБ.

Вбито власника невеличкої ферми – 65-річного Івана Чинюка. Судячи з розповідей сусідів, Іван жив відлюдником, тільки деколи розвозив свій товар по місцевим магазинам. Проте детективи швидко з’ясували, що була у Чинюка страшна таємниця…

В серіалі Слід 2023 слідчі знаходять на фермі клітку для людини: ланцюги, матрац, відро і дроти під напругою. Проте самого в’язня Івана в ній вже не було. Можливо, саме він і вбив свого кривдника. Однак детективи ОСА з’ясують, що й в цій історії в серіалі Слід 2023 серія 239 від 28.03.2023 все зовсім не так, як здається на перший погляд.

Дивіться онлайн: серіал Слід 238 серія від 27.03.2023