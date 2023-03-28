Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
Всі проєкти
ru
Слід

Video: Слід: 239 серія дивитись онлайн - 28.03.2023

Серіал Слід - 239 серія від 28.03.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 239 вже на сайті СТБ
Дивіться також
Слід: 239 серія дивитись онлайн – 28.03.2023
Слід

Серіал Слід: 238 серія дивитись онлайн – 27.03.2023

 Слід: 239 серія дивитись онлайн – 28.03.2023
Слід

Слід 2023: 237 серія дивитися онлайн – 23.03.2023

 Слід: 239 серія дивитись онлайн – 28.03.2023
Слід

Слід 2023: 236 серія дивитися онлайн – 22.03.2023

 Слід: 239 серія дивитись онлайн – 28.03.2023
Слід

Слід 2023: 235 серія дивитися онлайн – 21.03.2023

 Слід: 239 серія дивитись онлайн – 28.03.2023
Слід

Слід 2023: 234 серія дивитися онлайн – 20.03.2023

 Слід: 239 серія дивитись онлайн – 28.03.2023
Слід

Серіал Слід: 233 серія дивитись онлайн – 16.03.2023
Слід Слід 2023 Серіал Слід: 239 серія дивитись онлайн – 27.03.2023
Слід | 28.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн одне з найзаплутаніших розслідувань ОСА в детективному серіалі Слід 2023 серія 239 від 28.03.2023 на сайті СТБ.

Вбито власника невеличкої ферми – 65-річного Івана Чинюка. Судячи з розповідей сусідів, Іван жив відлюдником, тільки деколи розвозив свій товар по місцевим магазинам. Проте детективи швидко з’ясували, що була у Чинюка страшна таємниця…

В серіалі Слід 2023 слідчі знаходять на фермі клітку для людини: ланцюги, матрац, відро і дроти під напругою. Проте самого в’язня Івана в ній вже не було. Можливо, саме він і вбив свого кривдника. Однак детективи ОСА з’ясують, що й в цій історії в серіалі Слід 2023 серія 239 від 28.03.2023 все зовсім не так, як здається на перший погляд.

Дивіться онлайн: серіал Слід 238 серія від 27.03.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати