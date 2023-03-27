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Слід

Video: Слід: 238 серія дивитись онлайн - 27.03.2023

Серіал Слід - 238 серія від 27.03.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 238 вже на сайті СТБ
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Слід | 27.03.2023 | 2023

В детективному серіалі Слід 2023 серія 238 від 27.03.2023 співробітникам ОСА доведеться зануритись у заплутаний клубок кохання, ревнощів та зради.

Детективи вирушають у заміський клуб «Еліт», в якому сталося подвійне вбивство. В готельному номері знайдені тіла коханців – Таміли Марусич та Івана Єнченка, яких судячи з усього підступно отруїли. В серіалі Слід 2023 підозра падає на чоловіка Таміли – успішного банкіра Олега Марусича, який і знайшов тіла жертв.

Проте того ж дня детективи знаходять у готелі ще одне тіло – вбито одного зі співробітників клубу. Чи пов’язана його смерть із загибеллю Івана та Таміли? Дивіться в серіалі Слід 2023 серія 238 від 27.03.2023 на сайті СТБ.

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