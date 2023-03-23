Слід: 237 серія дивитись онлайн – 23.03.2023

Слід | 23.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 2023 серія 237 від 23.03.2023 на сайті СТБ – детективи ОСА беруться за нову заплутану справу!

Слідчі розслідують вбивство Діани Жабенюк – бренд-менеджерки у торговельній мережі. Тіло Діани знайшла її мама на зйомній квартирі, куди і вирушили детективи в серіалі Слід 2023. Судячи з усього дівчина напередодні смерті мала сексуальний контакт з чоловіком.

В квартирі злочинець нічого не вкрав, а вбив Діану звичайним столовим ножем. А отже смерть Діани була спричинена більш серйозними мотивами, ніж просто пограбування. Дивіться в серіалі Слід 2023 серія 237 від 23.03.2023, як подвійне життя Жабенюк стало причиною трагедії.

Дивіться онлайн: серіал Слід 236 серія від 22.03.2023