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Слід

Video: Слід: 237 серія дивитись онлайн - 23.03.2023

Серіал Слід - 237 серія від 23.03.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 237 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 2023 серія 237 від 23.03.2023 на сайті СТБ – детективи ОСА беруться за нову заплутану справу!

Слідчі розслідують вбивство Діани Жабенюк – бренд-менеджерки у торговельній мережі. Тіло Діани знайшла її мама на зйомній квартирі, куди і вирушили детективи в серіалі Слід 2023. Судячи з усього дівчина напередодні смерті мала сексуальний контакт з чоловіком.

В квартирі злочинець нічого не вкрав, а вбив Діану звичайним столовим ножем. А отже смерть Діани була спричинена більш серйозними мотивами, ніж просто пограбування. Дивіться в серіалі Слід 2023 серія 237 від 23.03.2023, як подвійне життя Жабенюк стало причиною трагедії.

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