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Слід

Video: Слід: 236 серія дивитись онлайн - 22.03.2023

Серіал Слід - 236 серія від 22.03.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 236 вже на сайті СТБ
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Слід | 22.03.2023 | 2023

На вас чекає нове цікаве розслідування в детективному серіалі Слід 2023 серія 236 від 22.03.2023 на сайті СТБ.

На автомобільній парковці знайдено тіло редактора телевізійної програми «Я йду тебе шукати» Івана Дровчука. До загибелі Іван допомагав героям програми шукати зниклих родичів та друзів і був поважним профі у своїй справі. Проте у серіалі Слід 2023 одного дня життя журналіста різко обірвалося – злочинець наніс йому три смертельних удари ножем.

Детективи вирушають обшукати квартиру Івана і знаходять в ній скривавлену сорочку зі слідами жіночої туші для вій. Експертиза показала, що кров належить Дровчуку, проте хто є власницею туші? Відповідь на це запитання допоможе знайти вбивцю Івана в серіалі Слід 2023 серія 236 від 22.03.2023.

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