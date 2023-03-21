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Слід

Video: Слід: 235 серія дивитись онлайн - 21.03.2023

Серіал Слід - 235 серія від 21.03.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 235 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 235 від 21.03.2023, в якому Ольга Косач разом з колегами з ОСА розслідуватимуть вбивство Олега Зінкевича.

Перед смертю Олег володів компанією «ПроV», яка надавала неординарні послуги: фірма проводила платні акції відплати, завдяки яким клієнти могли в рамках закону помститися ворогам.

У серіалі Слід 2023 Детективи підозоюють, що саме ця діяльність могла стати причиною загибелі Зінкевича, проте у Косач є й інша версія. Справа в тому, що Олег – колишній капітан МВС, який полював на вкрай небезпечних злочинців. Тож яка з професій Зінкевича призвела до трагедії? Дізнаєтесь у серіалі Слід 2023 серія 235 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Слід 234 серія від 20.03.2023

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