Слід: 235 серія дивитись онлайн – 21.03.2023

| 21.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 235 від 21.03.2023, в якому Ольга Косач разом з колегами з ОСА розслідуватимуть вбивство Олега Зінкевича.

Перед смертю Олег володів компанією «ПроV», яка надавала неординарні послуги: фірма проводила платні акції відплати, завдяки яким клієнти могли в рамках закону помститися ворогам.

У серіалі Слід 2023 Детективи підозоюють, що саме ця діяльність могла стати причиною загибелі Зінкевича, проте у Косач є й інша версія. Справа в тому, що Олег – колишній капітан МВС, який полював на вкрай небезпечних злочинців. Тож яка з професій Зінкевича призвела до трагедії? Дізнаєтесь у серіалі Слід 2023 серія 235 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Слід 234 серія від 20.03.2023