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Слід

Video: Слід: 234 серія дивитись онлайн - 20.03.2023

Серіал Слід - 234 серія від 20.03.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 234 вже на сайті СТБ
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З поверненням у детективний серіал Слід 2023 серія 234 від 20.03.2023 на сайті СТБ.

У лікарні містечка Русланівка стається задимлення, яке викликає масову паніку. Під час інциденту вбивають лейтенанта Горенка. Співробітники ОСА в серіалі Слід 2023 з’ясовують, що він стежив за родиною начальника місцевої поліції Георгія Ясинського. Сам Ясинський і його дружина поводяться досить дивно і явно щось приховують.

Але найдивніше те, що їхню шестирічну доньку виніс із задимленої лікарні невідомий чоловік, але де знаходиться дівчинка наразі невідомо. Тож що ж відбувається в цій родині? І за що вбили Горенка? Дивіться в серіалі Слід 2023 серія 234 від 20.03.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 233 серія від 16.03.2023

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