Слід: 233 серія дивитись онлайн – 16.03.2023

Слід | 16.03.2023 | 2023

З поверненням до найкращого детективного серіалу України Слід 2023 серія 233 від 16.03.2023. Експерти ОСА розслідують вбивство власника елітної шлюбної агенції Володимира Лебедюка.

Чоловіка застрелили на парковці бізнес-центру, де знаходиться офіс жертви. А з комп’ютеру хтось вилучив жорсткий диск Володимира в серіалі Слід 2023. Детективи ОСА дізналися, що Лебедюк влаштував знайомство мільйонерки Софії Шкірки й графа Яна Потоцького-Баторі, про майбутнє весілля яких написало майже кожне видання.

Проте відразу після розмови з детективами Потоцький-Баторі купує квиток до іншої країни – буквально за день до укладання шлюбу! Невже чоловік винний у смерті Лебедюка? Відповідь дізнаєтесь у серіалі Слід 2023 серія 233 від 16.03.2023 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Слід 232 серія від 15.03.2023