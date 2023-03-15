Слід: 232 серія дивитись онлайн – 15.03.2023

Серия 232 | 15.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 232 від 15.03.2023, в якому детективи ОСА візьмуться за нове розслідування.

Вбивця слюсаря Василя Хижого підійшов до злочину вкрай винахідливо. Він спочатку до кісток заморозив свою жертву, після чого привіз замерзле тіло Василя на дачу його колишньої дружини в серіалі Слід 2023.

Підозри падають на членів родини Василя Хижого, які могли вбити чоловіка, щоб врегулювати житлове питання в родині. Як виявилося, дача, на якій знайшли труп, належала і Василю також, через що його колишня, донька та її чоловік були вимушені жити в маленькій двокімнатній квартирі. А після смерті Василя можуть спокійно заволодіти долею Хижого в якості спадку. Деталі розслідування дивіться в серіалі Слід 2023 серія 232 від 15.03.2023 на сайті СТБ.

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