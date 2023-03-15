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Слід

Video: Слід: 232 серія дивитись онлайн - 15.03.2023

Серіал Слід - 232 серія від 15.03.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 232 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 232 від 15.03.2023, в якому детективи ОСА візьмуться за нове розслідування.

Вбивця слюсаря Василя Хижого підійшов до злочину вкрай винахідливо. Він спочатку до кісток заморозив свою жертву, після чого привіз замерзле тіло Василя на дачу його колишньої дружини в серіалі Слід 2023.

Підозри падають на членів родини Василя Хижого, які могли вбити чоловіка, щоб врегулювати житлове питання в родині. Як виявилося, дача, на якій знайшли труп, належала і Василю також, через що його колишня, донька та її чоловік були вимушені жити в маленькій двокімнатній квартирі. А після смерті Василя можуть спокійно заволодіти долею Хижого в якості спадку. Деталі розслідування дивіться в серіалі Слід 2023 серія 232 від 15.03.2023 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Слід 231 серія від 14.03.2023

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