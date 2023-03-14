Слід: 231 серія дивитись онлайн – 14.03.2023

Серия 231 | 14.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн кримінальний серіал Слід 2023 серія 231 від 14.03.2023 на сайті СТБ. Детективи ОСА беруться за розслідування загадкової ДТП, в якій загинула астрологиня Сніжана Куліш.

Причиною автокатастрофи стало те, що невідомий, ховаючись в кущах біля дороги, направив небезпечний зелений промінь лазера просто в обличчя Сніжані. Жінка отримала страшні опіки очей, не впоралася з керуванням і вилетіла на узбіччя. Через те, що Сніжана в серіалі Слід 2023 була не пристебнена, то одразу зламала шию, від чого й померла.

Детективи виїхали до квартири Куліш, і вже у під’їзді стало зрозуміло, що Сніжана комусь сильно не подобалась. На дверях її житла хтось написав моторошне слово «здохни»… В серіалі Слід 2023 серія 14.03.2023 ви дізнаєтесь, кого так розлютила звичайна астрологиня.

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