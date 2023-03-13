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Слід

Video: Слід: 230 серія дивитись онлайн - 13.03.2023

Серіал Слід - 230 серія від 13.03.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 230 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн найкращий гостросюжетний серіал телеканалу СТБ Слід 2023 серія 230 від 13.03.2023 – не пропустіть нове розслідування ОСА!

Під час іспиту в Академії театру та кіно просто на сцені помирає студент Олександр Ветренко. Під час виконання своєї документальної імпровізації хлопець раптово впав, а з його рота пішла густа біла піна. Коли в серіалі Слід 2023 на місце прибула швидка, тіло хлопця вже було холодне.

Детективи ОСА підозрюють, що Сашка міг вбити хтось з одногрупників, адже хлопець був одним із претендентів на бюджетне місце. Проте коли слідчі почали більш детально вивчати життя Ветренка, то зрозуміли, що хлопець був занурений у значно серйозніші конфлікти в серіалі Слід 2023 серія 230 від 13.03.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 229 серія від 09.03.2023

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