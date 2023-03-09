Слід: 229 серія дивитись онлайн – 09.03.2023

Слід | 09.03.2023 | 2023

Ви дивитеся гостросюжетний кримінальний серіал Слід 2023 серія 229 від 09.03.2023, який розповідає про роботу Особливої слідчої агенції.

Зінаїда Косаткіна знаходить у своєму будинку мертвим майстра з ремонтних робіт Олексія Руденка. Чоловікові пробили голову цвяхами з монтажного пістолета, яким, до речі, вміє вправно користуватися Зінаїда. А в телефоні загиблого детективи знайшли фотографії квартири, де нині проживає Косаткіна.

В серіалі Слід 2023 жінка зізналася, що вони з Олексієм були коханцями, проте чи могло саме це призвести до трагедії? Відповідь на це запитання шукатимуть найкращі детективи країни в детективі Слід 2023 серія 229 від 09.03.2023 на сайті СТБ.

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