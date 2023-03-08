Слід: 228 серія дивитись онлайн – 08.03.2023

Слід | 08.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн детективний серіал Слід 2023 серія 228 від 08.03.2023 на сайті СТБ.

Особлива слідча агенція шукає вбивцю колишнього кримінального репортера Олексія Петрученка. До загибелі Петрученко вів блог «Український Шерлок», в якому розповідав про гучні вбивства і звинувачував людей у різних злочинах без жодних на те підстав.

А нещодавно Олексій розслідував загибель бізнесмена Булатова, і саме ця справа могла стати причиною вбивства блогера. Проте чи так це насправді? Розбиратися в цьому будуть детективи ОСА в серіалі Слід 2023 серія 228 від 08.03.2023.

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