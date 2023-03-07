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Слід

Video: Слід: 227 серія дивитись онлайн - 07.03.2023

Серіал Слід - 227 серія від 07.03.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 227 вже на сайті СТБ
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Слід | 07.03.2023 | 2023

Ви дивитесь детективний серіал Слід 2023 серія 227 від 07.03.2023 на сайті СТБ. Цього разу слідчі ОСА розслідують подвійне вбивство.

Програміст Роман Славський та його коханка і колега Юлія Рябуха знайдені застреленими з рушниці на заміській дачі Романа. Свідків злочину немає, адже взимку в дачному містечку майже ніхто не мешкає. Головною підозрюваною у цій справі стає колишня дружина Славського Лада, яка у ніч вбивства була неподалік будинку ексчоловіка.

Чи можливо, що колишня Романа, а також мати його дітей, Лада пішла на такий кривавий злочин через прості ревнощі? Та чи дійсно Славський і Рябуха були коханцями? Відповіді на ці запитання виведуть детективів на справжнього вбивцю в серіалі Слід 2023 серія 227 від 07.03.2023.

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