Слід: 226 серія дивитись онлайн – 06.03.2023

Слід | 06.03.2023 | 2023

Ви дивитесь гостросюжетний серіал Слід 2023 серія 226 від 06.03.2023, в якому детективи ОСА посеред ночі терміново виїжджають в селище Вишняки.

У місцевій школі вбито студента Романа Савчука, який разом зі своїми колишніми однокласниками святкував зустріч випускників. Проте є дивна обставина – хлопець був одягнений у куртку свого однокласника Ігоря Карцова, а також мав при собі його водійське посвідчення. Можливо, вбивця мав на меті зашкодити саме Ігорю, враховуючи те, що Романа було вбито під час раптового відключення світла.

Детективи ОСА не випустять з будівлі нікого, поки не знайдуть вбивцю Романа в серіалі Слід 2023 серія 226 від 06.03.2023 на сайті СТБ.

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