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Слід

Video: Слід: 225 серія дивитись онлайн - 02.03.2023

Серіал Слід - 225 серія від 02.03.2023 дивитись онлайн. Детективний фільм Слід серія 225 вже на сайті СТБ
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Слід | 02.03.2023 | 2023

Серіал Слід 2023 серія 225 від 02.03.2023 занурить вас у розслідування обставин смерті 25-річної Галини Манзюк.

Понівечене тіло дівчини було знайдено неподалік від Ірпінського пансіонату «Райдуга». Галина була менеджеркою в компанії, яка займається продажем чаю, і навіть зустрічалася з сином власника бізнесу Романом Каштановим.

В серіалі Слід 2023 детективи з’ясували, що стосунки Романа й Галини завершилися тільки два місяці тому, а на днях Каштанов вже має одружитися на іншій. І весілля має відбутися саме в «Райдузі». Тож як вбивство Манзюк пов’язане з родиною Каштанових? Це ви дізнаєтесь у серіалі Слід 2023 серія 225 від 02.03.2023 на сайті СТБ.

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