Зірка серіалу «Слід» Олена Вознесенська вагітна вдруге. Актриса майстерно приховувала свій стан під час знімань і тепер розповіла про те, як поєднувала роботу з материнством, про труднощі на майданчику та про кілька секретів майбутніх серій проєкту «Слід».

Розкажіть, як ви дізналися про вагітність? Це вже не перший збіг зі зніманнями?

Так, це вже друга вагітність, коли я знімаюся. Першого разу я продовжувала працювати на телебаченні ведучою та паралельно знімалася в кіно, і почувалася чудово.

На телеканалі знімання було двічі на тиждень, воно було в записі, і я приїжджала буквально на дві години.

Друга вагітність, на жаль, не дала мені працювати на телебаченні у прямому ефірі. Графік непростий для вагітності: з 15:00 до 23:00, при цьому є 2-годинний прямий ефір. Робота напружена, нерви постійно як струна. А при вагітності, як ви знаєте, мозкова діяльність гальмується, іноді навіть звичайні слова з голови вилітають (усміхається. — Прим. ред.). Була постійна слабкість, о 8-ій вечора я вже засинала. А ще весь час лежала в кімнаті під кондиціонером на 16 градусів ― тільки так мені легшало. Лікарі максимально захищали мене від роботи в прямих ефірах, на жаль, за станом здоров’я мені призначили постільний режим.

А ось кіно ― це, звичайно, інше. Графік можна коригувати, обмежувати час, зніматися, коли можеш чи почуваєшся легше. Якщо погано ― можна вийти, коли треба. У першому триместрі я мала дуже мало знімальних днів, і це мене рятувало. Але, звісно, ​​я намучилася! Коли до мене підходили звукорежисери-курці озвучувати перед сценою, ви навіть не уявляєте, скільки зусиль доводилося докладати, щоб не знудило. З акторами-курцями поруч не могла стояти, а якщо випадало грати в одній сцені разом, відверталася і дихала в інший бік. Я не могла нормально їсти і пити. Після коронавірусу здоров’я погіршилося, вся система давала збій, і це особливо показала вагітність. На жаль, мені довелося лягти до лікарні під крапельниці. Водій приїжджав по мене до пологового будинку, привозив лежачу на знімання і відтак ― привозив назад. Потім мене відправили до санаторію для вагітних проходити реабілітацію, там стало легше. Я хоч ходити почала, бо взагалі не могла рухатися, весь час лежала! Але задишка, звісно, ​​замучила. Вона дуже заважає роботі, це чути в кадрі, коли актор чи телеведучий робить постійні вдихи та придихання.

Як довго вам вдавалося приховувати вагітність? Як повідомили щасливому батькові?

Мені й зараз вдається її приховувати (сміється. ― Прим. ред.). Уже 6-ий місяць, і животик великий. Але правильно дібраний одяг і добре виставлений кадр ― ніхто нічого не бачить. Іноді мені здається, що щасливий батько теж (сміється. — Прим. ред.).

А чоловікові повідомила, показавши тест зі словами: «Дивись, що наробив» (усміхається. — Прим. ред.). Але він був не перший, хто довідався. Спочатку я потішила синочка, він так мріяв про це!

Ви вже знаєте, буде хлопчик чи дівчинка?

Я знала ще на 10-му тижні. Зараз за тестом ДНК можна дізнатися про все. Як у нашому серіалі «Слід». Але поки що залишу це загадкою для наших глядачів, нехай угадують.

Що зараз найскладніше на зніманнях серіалу вагітною?

Взувати кросівки в морг (сміється. ― Прим. ред.). Мені терміново потрібен особистий взувальник! І вечірні знімання: після 19-ої я вже бачу сни, просто на майданчику.

Як режисер і сценарист вписують реальну вагітність у сюжет?

Ще не знаю! Сама чекаю не дочекаюся спецсерії про вагітну Небесну. Але впевнена, це буде дуже цікаво та інтригуюче.

Ви вже плануєте, як народжуватимете? Чи перериватимете знімання?

Я планую, а як складеться ― подивимося. Першого малюка я народжувала вдома у воду. Дуже хочу народити у воду знову. Це дуже полегшує процес. А ось зйомки переривати не планую. З нянею вже домовилися — їздитимемо на майданчик і зніматимемося всі разом (жартує. — Прим. ред.).

Скільки у вашій героїні Марії Небесній від вас, і скільки в Олені Вознесенській ― від Марії?

Іноді мені здається, що роль писали з мого життя — настільки близькі ми з Марією. У нас практично все спільне. Я зробила Машу суворішою, а вона мене більш вразливою і сентиментальною.

Чи буде додаткова сюжетна лінія про Марію та її чоловіка ― на початку вона дуже заінтригувала глядачів?

Обов’язково буде! Мене постійно про це запитують мої фанати.

Вам згодилося навчання в університеті внутрішніх справ для ролі?

Ще й як! Я ж не раз ходила в морг, у нас був предмет «Судмедеспертиза». Була вогнева підготовка — я чудово стріляю в житті, і не лише очима (усміхається. — Прим. ред.). І, звісно, ​​прийоми рукопашного бою.

Які ролі ви більше любите ― позитивних персонажів чи негативних?

Я люблю ролі, які змушують змінюватися, які чогось навчають у житті, коли через свого персонажа ти можеш щось донести людям. Я люблю глибокі ролі, персонажів із щирою душею. Іноді такими можуть бути і антигерої, як не дивно.

Хто ваші улюблені герої в серіалі «Слід»?

Звичайно, Марія Небесна (сміється. — Прим. ред.). Я всіх люблю! Ось просто всіх. Коли в мене зйомки на інших проєктах, я за всіма дуже скучаю. І завжди повертаюсь на знімання «Сліду», як до себе додому.

Чи чекають нас найближчим часом нові зміни в сюжеті серіалу або нові герої: експерти, слідчі, постійний лиходій?

Ой, чекають! Нова парочка вже прийшла, і серед них мій улюблений Микитка Вакулюк. Хоча на моєму прозекторському столі в морзі Микита полежати вже встиг, а тепер воскрес і став оперативником. Так-так, у серіалах і не таке буває…

