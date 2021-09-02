Одну з головних ролей у детективному серіалі «Слід» ― нейробіолога та експерта-криміналіста Андрія Броменка ― зіграв актор Владислав Фуковський. Його герой ― упевнений молодий хлопець, такий собі всезнайко, який має феноменальну пам’ять і просто обожнює експерименти. Пропонуємо детальніше ознайомитися з інформацією про оперативника, який закоханий у свою роботу.

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Роль Андрія Броменка ― нейробіолога та експерта-криміналіста ― виконав Владислав Фуковський.

Андрій Броменко, 26 років.

Андрій народився в райцентрі Київської області.

Наділений феноменальною пам’яттю, тренує її щодня. Такий собі всезнайко. Обожнює різні досліди. Ще зі школи цікавиться комп’ютерами, володіє хакерськими навичками.

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Правдолюб і правдоруб. Доволі різкий, може бути грубуватим. Ображається, якщо хтось йому не довіряє, намагається довести свою правоту і майже завжди її доводить. Не боїться начальників, упевнений у собі ― часто занадто, чим викликає посмішки колег.

Профіль Броменка ― нейробіологічні дослідження (генетика, біохімія, фізіологія нервової системи, вивчення поведінки людини), а також будь-яка техніка і гаджети. Як і інші співробітники ОСА, вміє проводити всі експертизи.

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Дивіться нові серії детективного серіалу «Слід» у п’ятницю, 3 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ!

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