Одну з головних ролей у детективному серіалі «Слід» ― майора спецназу, старшого оперуповноваженого, слідчого-оперативника Ярослава Гайворона зіграв актор Олександр Боднар. Його герой ― упевнений у собі, інтелігентний поліцейський, який за потреби може бути дуже жорстким. Пропонуємо детальніше ознайомитися з інформацією про начитаного оперативника, який просто закоханий у свою роботу.

Роль Ярослава Гайворона ― майора спецназу, старшого оперуповноваженого, слідчого-оперативника ― зіграв актор Олександр Боднар.

Ярослав Гайворон, 30 років

Ярослав ― інтелігентний, освічений, начитаний. Народився у Бердянську в сім’ї вчителів, пішов навчатися до Академії МВС після служби в армії.

Має привабливу зовнішність, спокійний, упевнений, справляє враження добродушного «свого» хлопця, що викликає довіру у співрозмовника. Однак за потреби може бути досить жорстким зі злочинцями. Віртуозно кермує будь-яким авто. Володіє рукопашним боєм, прицільно стріляє, знається на зброї. Як уродженець приморського міста, не любить водойми з прісною водою, сумує за морем. Полюбляє стильно вдягатися, за що інколи його називають Ярославом Бондом.

Напарницею Гайворона зазвичай є Катерина Червона. У їхньому тандемі повне взаєморозуміння і довіра. За потреби напарники вдаються до нестандартних підходів у розслідуванні ― наприклад, працюють «на живця», вдаючи із себе пару.

Ярослав неодружений. Звик до постійної уваги жінок, тому флірт ― його звична стихія, але далі розмов і компліментів не заходить, якщо відчуває, що дівчина ― не його «половинка».

