Детективний серіал «Слід» встиг завоювати прихильність багатьох глядачів. Одна зі співробітників Особливої Слідчої Агенції ― патологоанатом та судмедексперт Марія Небесна ― жінка, яка просто обожнює свою професію та всіляко намагається допомогти слідству. Пропонуємо детальніше ознайомитися з інформацією про тендітну відмінницю із серйозною професією.

Роль Марії небесної ― судмедексперта і патологоанатома ― виконує акторка Олена Вознесенська.

Марія Небесна, 40 років.

Спокійна, мила, зі зворушливою усмішкою. Водночас ― найкращий фахівець у країні та завзятий трудоголік. Намагається постійно вдосконалюватися, «тримати планку». Обожнює свою роботу, підходить до неї дуже відповідально. Коли має вільний час ― допомагає колегам з іншими медичними експертизами. Крім того вміє моделювати пошкодження, поранення, що допомагає всій команді розкривати злочини. Щодня стикається зі смертю, співчуває родичам загиблих. Як мати маленького сина, сама важко переживає смерть дітей. З Ольгою Косач дружать 20 років ― ще з університету.

Марія заміжня, виховує 5-річного сина Мішу, турботу про якого намагається поєднувати з роботою ― що не завжди вдається.

