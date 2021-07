Детективний серіал «Слід», прем’єра якого нещодавно відбулася на телеканалі СТБ, уже завоював прихильність багатьох глядачів. Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідують найрезонансніші злочини. Одна з героїнь серіалу ― капітан поліції Катерина Червона ― смілива, енергійна та закохана у зброю дівчина. Читайте в нашому матеріалі докладну інформацію про фахівця зі зброї, балістики і трасології.

Більше на тему: Віктор Шаблій – жорсткий коп із добрим серцем

Роль Катерини Червоної ― капітана поліції, фахівця зі зброї, балістики і трасології, старшої оперуповноваженої, слідчої-оперативниці ― виконує акторка Антоніна Хижняк.

Катерина Червона, 28 років.

Катерина народилася в Київській області в багатодітній сім’ї. Молодша сестра чотирьох братів. У дитинстві гралася в хлопчачі ігри, адже батьки часто залишали старших синів няньчитися із сестрою, ― звідти і вибір «чоловічої» професії. Два старших брати також служать у поліції. Катя ― весела, спортивна, впевнена в собі дівчина. Завжди й в усьому бачить виклик та змагання. Енергійна, завжди в русі. Обожнює загадки і таємниці, особливо якщо вони стосуються зброї.

Її пристрасть ― авто, їздить на всьому, що має колеса, дуже любить швидкість ― за це її кілька разів позбавляли водійського посвідчення. Розбирається в автомобілях, може і полагодити, і самостійно провести детальну експертизу.

Капітан Червона прямолінійна, часто ставить каверзні запитання, які заганяють співрозмовника в глухий кут.

Катерина незаміжня. Робота позначилася й на її особистому житті. Катя мала тривалі серйозні стосунки з хлопцем, який загинув в автокатастрофі кілька років тому. Тому вона обережна щодо нових стосунків, не поспішає закохуватися.

Більше на тему: Тетяна Кравченко: Ольга Косач — леді-справедливість

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.