Цієї весни в ефыр телеканала СТБ вийшли прем’єрні серії детективного серіалу «Слід», де співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції за допомогою наднових технологій продовжать розкривати найрезонансніші злочини. Одну з головних ролей — майора Ярослава Гайворона — у серіалі виконує Олександр Боднар. Читайте в нашому матеріалі детальну біографію актора.

Більше на тему: Антоніна Хижняк розповіла про зйомки нових серій серіалу «Слід»

Олександр Боднар народився 21 липня 1991 року в місті Севастополь. Мрія стати артистом виникла ще в дитинстві. Уперше майбутній актор вийшов на сцену в 6-му класі. Він виконував роль Кая в шкільній постановці «Снігова королева».

Після 9-го класу Олександр хотів вступити до театрального училища, однак батьки його не підтримали, адже бачили сина в іншій, «серйознішій» професії. Тому Олександр вступив до технікуму і планував стати інженером. Через 4 роки навчання молодий чоловік перевівся до Київського політехнічного інституту і продовжив гризти граніт науки у сфері інженерії. Проте мрія стати актором нікуди не зникла, тому в 2011 році Олександр спробував вступити до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. Однак перша спроба зазнала невдачі. Все ж Олександр не відмовився від своєї мрії і в 2012 році став актором Київського театру-студії «Чорний квадрат». І тільки в 2014 році він, будучи магістром КПІ, вступив на акторський факультет університету імені Карпенка-Карого.

Перший досвід у кіно Олександр Боднар отримав у гумористичному серіалі «Віталька». Хоча сам актор зізнається, що не дивився цього епізоду.

Більше на тему: Альбіна Перерва розповіла, як проходять зйомки серіалу «Слід»

Будучи студентом Київського університету театру, кіно і телебачення, Олександр активно відвідував кастинги і почав зніматися в кіно. Та свою першу головну роль отримав у серіалі «Слід».

2020—2021 — «Слід»

2020 — «Мавки», «Булатов»

2019—2020 — «СидОренки-СидорЕнки»

2019 — «Годинник із зозулею», «Тайсон», «Таємниці», «Старший слідчий», «Хованки», «По різні береги», «Подорожник», «Готель “Купідон”», «Капітанша»-2.

2018 — «Прислуга», «За правом кохання», «Помічниця», «За законами воєнного часу»-2.

2017—2018 — «Здається будиночок біля моря»

2017 — «Нюхач»-3, «Каблучка з рубіном», «Зустрічна смуга»

2015 — «Відділ 44».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.