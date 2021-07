Віктор Шаблій – жорсткий коп із добрим серцем

Цієї весни в ефір телеканалу СТБ вийшли прем’єрні серії детективного серіалу «Слід». Глядачі продовжать спостерігати за розслідуваннями співробітників Особливої Слідчої Агенції. Природно, що в когось уже з’явилися свої фаворити і симпатії. Проте ми хочемо розповісти детальніше про кожного, щоб у глядача була можливість з іншого боку подивитися на того чи того персонажа. Читайте в нашому матеріалі детальну інформацію про заступника голови ОСА Віктора Шаблія. Повірте, він може вас здивувати!

Роль Віктора Шаблія – заступника голови ОСА, підполковника, старшого оперуповноваженого, слідчого-оперативника – виконує актор Борис Георгієвський.

Віктор Шаблій, 50 років.

Підполковник поліції, старший оперуповноважений. Народився в сім’ї військових, тому в дитинстві та юності ріс по гарнізонах, багато переїжджав, усе це позначилося на його характері та світогляді. Віктор різкий, вольовий, може бути грубим, брутальним і дуже нестриманим. Єдиний працівник, призначений в ОСА керівництвом МВС без узгодження з Ольгою Косач.

Віктор Шаблій – жорсткий коп старої школи. На початку співпраці – шовініст, вважає себе кращим за Косач та й узагалі – за всіх. Упевнений, що саме він повинен очолити Особливу Слідчу Агенцію. Проте, хто знає, можливо, він змінить свою думку.

Незважаючи на деякі вади, Шаблій відданий своїй справі. Він чесний, непідкупний, хоче покарати винних. Проте іноді під час розслідування може шукати легкі шляхи і не завжди хоче «копати» далі. Але готовий на все, аби розколоти злочинця.

Занадто емоційно може сприймати злочини, які пов’язані з дітьми. А отже, у нього – добре серце.

