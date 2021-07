Детективний серіал «Слід» став одним із улюблених проєктів українців на теренах сучасного телебачення. І, звичайно ж, багатьом хотілося б дізнатися, як проходять зйомки серіалу. Пропонуємо зазирнути у святая святих — на знімальний майданчик проєкту — і дізнатися, які казуси відбувалися з акторами під час зйомок детективного серіалу «Слід». Усі деталі читайте в нашому матеріалі.

«Ми репетирували сцену в морзі. Уявіть ситуацію: на столі лежить труп. Чоловіка задушили, на його шиї характерні сліди. Ми з Оленою в кадрі обговорюємо причину смерті, висуваємо гіпотези. Олена нахиляється до трупа, щоб показати мені сліди задушення, вона доторкнулася до шиї пальцем ― і в цей момент чоловік… як сіпнеться. Просто актор так довго лежав нерухомо, що заснув, а наші дотики його розбудили», — згадує Тетяна Кравченко.

«Уявіть ситуацію: напружена сцена в морзі. Черговий труп, ми з Тетяною обговорюємо причину смерті. Граємо дубль 10-й. Усі втомилися. Сцена складна і драматична. І в найвідповідальніший момент наш труп… як захропе!!! Такого реготу на майданчику ніколи не було», — згадує Олена Вознесенська.

«Іноді зйомки затягуються до пізньої ночі. І під час одного з дублів у лабораторії я так втомилася, що просто нахилилася над мікроскопом і моментально заснула».

Та незважаючи на всі складнощі і багатогодинні зйомки, абсолютно всі актори з величезною теплотою говорять про своїх колег:

«У нас найкрутіша знімальна група! Коли ми всі разом збираємося в кадрі, ми постійно жартуємо, сміємося. Я б навіть сказав — регочемо. Часто співаємо пісні. Або просто допомагаємо одне одному в якихось питаннях. Усі актори — просто чудові люди! Нам кайфово працювати разом! — зізнається виконавець ролі Тараса Римаря Олексій Суровцев. — У мене дуже мало досвіду роботи в кадрі в якості актора, адже серіал «Слід» — моя перша робота в такому форматі. І ось кожен із моїх колег, який грав зі мною сцену, намагався мені всіляко допомогти, розповідав, як і що краще зробити. Це дуже круто! Круто, коли всі працюють на результат!».

