Тетяна Кравченко: Ольга Косач — леді-справедливість

8 березня в ефір телеканалу СТБ вийikb прем’єрні серії детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції вже почали розслідувати найрезонансніші злочини. Пропонуємо ближче познайомитися зі співробітниками ОСА. І почнемо ми, звичайно ж, з Ольги Косач. Детальніше читайте в матеріалі.

Особлива Слідча Агенція — спеціально створена структура в складі головного управління поліції, підпорядкована безпосередньо генералу, заступнику міністра МВС. Організація займається розслідуванням резонансних, особливо складних злочинів. Має найсучасніше обладнання і найкращі в країні експертно-криміналістичну і судово-медичну лабораторії.

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Ольга Косач — голова ОСА, полковник поліції.

Ольга Косач — доктор медичних і юридичних наук, фахівчиня високого рівня. До служби в ОСА викладала криміналістику в Академії МВС і кримінальну психологію в національному університеті. Серйозна, впевнена в собі. Чесна і порядна, не йде на компроміси з совістю, навіть якщо тисне керівництво.

Роль Ольги Косач у серіалі виконує Тетяна Кравченко. Ось як описує свою героїню сама акторка:

«Ольга Косач — леді-справедливість. У неї немає особистого життя, вона присвятила всю себе роботі. Незважаючи на те, що в Ольги немає дітей, вона дуже гостро реагує на злочини, скоєні щодо дітей. Голова ОСА справедлива, жорстка і безкомпромісна. Вона завжди бореться за правду і зробить усе для того, щоб винний отримав відповідне покарання».

Дивіться детективний серіал «Слід» з понеділка по четвер о 15:30 і 16:30!

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