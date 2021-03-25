Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Топ образів найсексуальнішого актора серіалу Слід Олексія Суровцева

25.03.2021

У детективному серіалі «Слід» одну з головних ролей — майора спецназу Тараса Римаря — виконує актор Олексій Суровцев. У минулому — професійний спортсмен, бодібілдер і стриптизер! Пропонуємо ознайомитися з найяскравішими образами харизматичного актора. Повірте, буде дуже жарко!

след

Більше на тему: Олексій Суровцев: біографія актора серіалу «Слід»

Олексій Суровцев з дитинства займався плаванням і бодібілдінгом, тому не дивно, що у нього — фігура грецького бога війни — Арея!

До слова, іноді він і виглядає саме так!

За таким чоловіком кожна жінка відчує себе як за кам’яною стіною!

Олексій нерівно дихає до автомобілів.

Але і інші види транспорту йому не чужі.

Із таким чоловіком не страшно ні у вогонь, ні у воду. Та хоч на край світу!

Хоча, судячи з кількості фото з котиками, можна здогадатися, що за купою сталевих м’язів ховається добрий, ніжний і лагідний чоловік.

Читайте нас також у Viber і Telegram

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати