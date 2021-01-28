Топ образів найсексуальнішого актора серіалу Слід Олексія Суровцева

У детективному серіалі «Слід», прем’єра якого відбулася 11 вересня на телеканалі СТБ, одну з головних ролей — майора спецназу Тараса Римаря — виконує актор Олексій Суровцев. У минулому — професійний спортсмен, бодібілдер і стриптизер! Пропонуємо ознайомитися з найяскравішими образами харизматичного актора. Повірте, буде дуже жарко!

Більше на тему: Олексій Суровцев: біографія актора серіалу «Слід»

Олексій Суровцев з дитинства займався плаванням і бодібілдінгом, тому не дивно, що у нього — фігура грецького бога війни — Арея!

До слова, іноді він і виглядає саме так!

За таким чоловіком кожна жінка відчує себе як за кам’яною стіною!

Олексій нерівно дихає до автомобілів.

Але і інші види транспорту йому не чужі.

Із таким чоловіком не страшно ні у вогонь, ні у воду. Та хоч на край світу!

Хоча, судячи з кількості фото з котиками, можна здогадатися, що за купою сталевих м’язів ховається добрий, ніжний і лагідний чоловік.

Читайте нас також у Viber і Telegram.