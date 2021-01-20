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Тест: Наскільки добре ви знаєте серіал «Слід»?

20.01.2021

Уже навесні на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра другого сезону  детективного серіалу «Слід». Глядачі зможуть з інтересом спостерігати за тим, як співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції продовжать роботу над розкриттям резонансних кримінальних справ. А поки пропонуємо пройти тест та перевірити, наскільки уважно ви дивилися перший сезон детективного серіалу. 

Більше на тему: Головні актори серіалу «Слід»

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