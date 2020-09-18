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Цікаві факти про детективний серіал «Слід»

18.09.2020

11 вересня в ефірі телеканалу СТБ відбулася прем’єра багатосерійного детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції трохи більше тижня займаються розкриттям резонансних злочинів, але в мережі вже повним ходом обговорюють проєкт. Пропонуємо ознайомитися з цікавими фактами про детективний серіал, які здивують багатьох із вас. Усі подробиці читайте в матеріалі.

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Наймасовіший кастинг

Перед стартом проєкту кастинг пройшли понад 10 тисяч акторів-професіоналів і аматорів із різних країн. До цього в Україні таких масових проб на роль ніхто ніколи не проводив.

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Зірковий склад

У серіалі зірковий склад акторів. Одну з головних ролей ― капітана Катерини Червоної ― зіграла зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк. Роль заступника голови ОСА, підполковника поліції Віктора Шаблія виконав актор театру і кіно Борис Георгієвський, який також грав в історичній драмі «Кріпосна». А ось роль біолога Альбіни Панчук у серіалі виконала актриса Альбіна Перерва, яка стала популярною після зйомок у серіаліті «Київ вдень та​ вночі». До слова, за освітою Альбіна — спеціаліст із екобіотехнологій, тож працювати в лабораторії для неї справа звична. 

А ось виконавиця ролі патологоанатома Марії Небесної — Олена Вознесенська — навчалася в Харківському університеті МВС і в майбутньому мала стати співробітницею Інтерполу!

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Український Тарзан у ролі майора поліції

Олексій Суровцев у серіалі виконує роль оперативника, майора спецназу Тараса Римаря. Робота в проєті «Слід» — його перший досвід як актора. До цього Олексій 15 років займався плаванням і навіть був у складі Збірної  України! До того ж у минулому він професійно займався стриптизом і виступав під псевдонімом Mr. Strike.

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Високотехнологічний офіс

Для зйомок серіалу побудували окремий офіс організації ОСА. У ньому є лабораторія, переговірка, морг, тир, кімната для допитів, кухня для відпочинку і кабінети співробітників. Для створення декорацій використовували найактуальніші технології — сенсорні монітори, які в масовому продажу з’являться лише в 2023 році.

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Дивіться детективний серіал «Слід» з понеділка по четвер о 20:15!

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