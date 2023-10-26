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Video: Слід: 247 серия смотреть онлайн - 26.10.2023

Сериал Слід - 247 серия от 26.10.2023 смотреть онлайн. Детективный фильм Слід серия 247 уже на сайте СТБ
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Детектив Слід 2023 серия 247 от 26.10.2023 покажет, к каким последствиям может привести одна ошибка при выполнении рабочих обязанностей. Во время задержания банды грабителей Шаблий вынужден был применить силу. Видео задержания обнародовали, и теперь нужно отбеливать репутацию агентства. В сериале Слід 2023 в офис ОСА отправляют съемочную группу, которая планирует создать фильм о группе. Одна из актрис, что будет воплощать в жизнь образ капитана Червоной, начинает вживаться в роль. Она переодевается в похожую одежду, делает подобную прическу и активно наблюдает за расследованием. И в таком виде девушка отправляется на место преступления. Даже не подозревая, что группу ждет засада. Смогут ли агенты ОСА вовремя поймать преступников и спасти свою репутацию? Смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 247 от 26.10.2023.

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