Слід: 247 серия смотреть онлайн — 26.10.2023

След | 26.10.2023 | 2023

Детектив Слід 2023 серия 247 от 26.10.2023 покажет, к каким последствиям может привести одна ошибка при выполнении рабочих обязанностей. Во время задержания банды грабителей Шаблий вынужден был применить силу. Видео задержания обнародовали, и теперь нужно отбеливать репутацию агентства. В сериале Слід 2023 в офис ОСА отправляют съемочную группу, которая планирует создать фильм о группе. Одна из актрис, что будет воплощать в жизнь образ капитана Червоной, начинает вживаться в роль. Она переодевается в похожую одежду, делает подобную прическу и активно наблюдает за расследованием. И в таком виде девушка отправляется на место преступления. Даже не подозревая, что группу ждет засада. Смогут ли агенты ОСА вовремя поймать преступников и спасти свою репутацию? Смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 247 от 26.10.2023.

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