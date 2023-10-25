Слід: 246 серия смотреть онлайн — 25.10.2023

След | 25.10.2023 | 2023

Вы смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 246 от 25.10.2023 на сайте СТБ!

Неприятная находка в лесу – оперативники ОСА наткнулись на обугленное тело неизвестной девушки. Характер поджога доказывает, что тело подожгли с помощью катализаторов – стекло, которое было обнаружено возле тела, было расплавлено. Следовательно, температура огня была очень высокой. В 246 серии сериала Слід также был найден отпечаток ноги 40 размера, тогда как жертва носила 37. А следы волочения доказывают, что девушку притащили в лес. Кто же решился на такое зверское убийство? И кем была жертва? Не пропустите все подробности – смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 246 от 25.10.2023 на сайте СТБ.

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