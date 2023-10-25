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Video: Слід: 245 серия смотреть онлайн - 25.10.2023

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В сериале Слід 2023 серия 245 от 25.10.2023 агенты ОСА будут искать виновных в двойном убийстве. Сначала находят тело молодой девушки Марины. Ее отравили прямо в офисе компании, где она работала. И хотя официально Марина ни с кем не встречалась, оказалось, что она была в положении. В сериале Слід 2023 полицейские проверяют различные версии. Поэтому допросы проводили с руководителями Марины и даже конкурентами их фирмы. Во время одного из разговоров происходит то, что переворачивает весь ход расследования. Смогут ли агенты ОСА распутать клубок интриг, лжи, любви и предательства? Смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 245 от 25.10.2023.

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